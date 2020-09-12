Ankara’da kum fırtınası: Göz gözü görmüyor

Ankara’da, en çok Polatlı ve Haymana ilçelerinin etkilendiği kum fırtınası hayatı felç etti. Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu paniğe neden oldu.

Fotoğraf: DHA

Haymana ve Polatlı’da, saat 15:00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Fırtınadan en çok etkilenen ilçe Polatlı’da görüş mesafesi düştü.

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Bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Çok sayıda kişi güvenli, kapalı alanlara kaçtı. Şehir merkezinde elektrikler kesildi. Bir kafede kesinti nedeniyle dört kişi asansörde mahsur kaldı.

Meteoroloji, önümüzdeki saatlerde yağmur beklendiği yönünde uyarıda bulundu.