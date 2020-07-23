Ankara’da köpeğe tecavüz edip öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya’nın Küçükesat semtinde köpeğe tecavüz ederek öldürdüğü iddiasıyla suçlanan ve dokuz ayrı suç kaydı bulunan Volkan Uzun’un tutuklandığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından bir köpeğe eziyet edilerek öldürüldüğü yönünde yapılan paylaşımlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur: 22.07.2020 günü ilimiz Çankaya ilçesinde meydana gelen olayla ilgili dokuz ayrı suç kaydı ve aranması olan şüpheli V.U. yakalanarak gözaltına alınmış, 23.07.2020 günü cezaevine teslim edilmiştir.”

Önce serbest bırakılıp sonra gözaltına alınmıştı

Ankara’da, komşusu tarafından kendisine emanet edilen köpeğe tecavüz ederek öldürmekle suçlanan Uzun önce serbest bırakılmış, daha sosyal medyada büyüyen tepkiler üzerine gözaltına alınmıştı.

Olay, dün Çankaya’da bir köpeğe eziyet edildiğine dair sesler duyduklarını ihbar eden apartman sakinlerinin ihbarıyla ortaya çıktı. Köpeğin sahibiyle birlikte eve gelen polisler, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Köpeğin kanepe üzerinde cansız bedeni bulundu. Uzun’un köpeğine tecavüz ederek öldürdüğünü düşündüğünü belirten U.S., komşusundan davacı ve şikayetçi olduğunu kaydetti.

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Köpeğin sahibi U.S., ifadesinde; Cocker cinsi dişi köpeğine Uzun’un baktığını, saat 04:00 sıralarında komşularının Uzun’un bağırdığını duymaları üzerine kendisine haber verdiklerini söyledi. Uzun’un evine geldiğinde köpeğini ölü olarak bulduğunu, köpeğin anüs kısmında kan olduğunu belirtti.

‘Çamaşır sepeti düştü’

Şüpheli ise ifadesinde iddiaları reddetti. Köpeğe tecavüz etmediğini iddia etti. Köpeği kendisinin öldürmediğini, üstüne çamaşır sepeti düşmesi sonucu öldüğünü öne sürdü.