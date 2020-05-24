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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da kontrol noktasında kaza: Beşi polis yedi kişi yaralandı

Ankara’da polis kontrol noktasında meydana gelen kazada beşi polis yedi kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre A.G. yönetimindeki araç, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında oluşturulan uygulama noktasına hızla girerek diğer araçlara ve görevli polislere çarptı. 

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Kazada, uygulama yapan beş polis ile kontrol için bekleyen iki vatandaş yaralandı. Bazı araçlarda hasar oluştu.

Yaralılar, olay yerine gönderilen 112 Acil ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan A.G’nin alkollü olduğu kaydedildi.

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