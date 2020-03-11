Ankara’da kolonya dükkanlarında ‘corona’ yoğunluğu

Ankara’da yeni tip corona virüsü salgınına karşı önlem almak isteyenler, kolonya dükkanlarına akın etti; yaklaşık 40 metrelik kuyruk oluştu.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’de ilk ‘corona‘ vakasının görülmesinin ardından antibakteriyel dezenfeksiyon ürünlerinin satışı arttı. Yeni tip corona virüsüne karşı önlem almak isteyen Ankaralılar, sabahın erken saatlerinden itibaren kolonya dükkanlarına akın etti.

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Ulus semtindeki tarihi binada bulunan kolonya dükkanına gelen vatandaşlar, getirdikleri pet şişeler ve dükkandaki şişelerle kolonya satın aldı. Dükkanların önünde zaman zaman kuyruk oluştu.

Yaklaşık yarım saat sırada beklediğini belirten Mehmet Yakup Aksoy, “Kolonya alkol içerdiği için virüsten korunacağımı düşünüyorum ve bu nedenle sıraya girdim” dedi.

İşyeri sorumlusu Murat Oraklı ise yoğunluğun yaklaşık iki hafta önce başladığını belirterek şunları söyledi: “Özellikle bu virüs dünyaya yayıldıktan sonra insanlar yoğun şekilde kolonya almaya başladı. Fakat bu yoğunluk iki haftadır çok yüksek şekilde artmaya başladı. Dün yapılan açıklamanın ardından insanlar panik halde bugün buraya gelmeye başladı. Şu anda burada ne bulurlarsa alıyorlar. Dışarıda kuyruk yaklaşık 40 metreyi buldu.”