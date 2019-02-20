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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da kışlada patlama: Beş asker yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası’nda eğitim atışı sırasında mühimmat patladığı, beş askerin yaralandığı belirtildi.A

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

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“Polatlı/Ankara’da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, ilk bilgilere göre, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır.”

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