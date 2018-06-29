Ankara’da kaybolan sekiz yaşındaki Eylül ölü bulundu

Ankara’da bir haftadır aranan sekiz yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cesedi bulundu.

Eylül, Polatlı ilçesinde bir hafta önce kaybolmuştu. Bölgede geniş bir alanda arama yapılmış ancak çocuk bulunamamıştı.

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Jandarmanın gözaltına aldığı Yağlıkara ailesinin komşusu U.K.’nin aracının yıkandığı belirlenmiş, arka koltuktaki kan örnekleriyle ailenin kan örnekleri uyuşmuştu.

Eylül’ü arama çalışmalarına katılan U.K. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

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AA’nın haberine göre Eylül, evine 2 kilometre uzaklıkta, babasının tarlasındaki elektrik direğinin dibinde gömülü halde ölü bulundu.

‘Yavrumuz katledildi’

Ankara Valisi Ercan Topaca, basın açıklamasında şunları söyledi: “Eylül’ün sağlam bir şekilde bulunduğu haberini vermeyi çok isterdik. Maalesef yavrumuzun katledildiğini bildirmek durumundayız. Bir elektrik direğinin dibinde cesedini bulduk. Teknik çalışmalar sürüyor. Şu an tutuklu bulunan kişinin çocuğumuzun kaybolduğu gün bölgede görülmesi ve bir vatandaşımızın verdiği ifadeyle bölgedeki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Arama köpeğinin verdiği işaretin ardından cesedin olduğu bölge belirlendi. Olayla ilgili başka kişilerin bağlantısı var mı yok mu, bunlar araştırılıyor. Bunlar ilerleyen saatler ve günlerde yapılacak incelemelerde netleşecek. Tutuklu bulunan bu kişinin bu olayı yaptığına dair deliller mevcut. Ekiplerimizin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Ben yavrumuza tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Yavrumuzun ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Umarım bu tür olayları tekrar yaşamayız.”

Gözaltılarla ilgili soruya Topaca, “Şu an kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyoruz. Gerekli incelemelerin ardından olayla ilgili başka birinin bağlantısı varsa, hepsi ortaya çıkacak” cevabını verdi.