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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da katliam: Çok sayıda köpek zehirli etle öldürüldü

Ankara’da çok sayıda köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü bildirildi.

Fotoğraf: Twitter/@hakim_komite

Hayvanları Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği’nin aktardığına göre olay bu akşam Yenimahalle ilçesindeki Batıkent semtinde meydana geldi.

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Turgut Özal Mahallesi’nde bir aracın içinden köpeklerin yemesi için zehirli et bırakıldı. Çok sayıda köpek zehirli etten yedi. Hayvanseverler bir süre sonra köpeklerin öldüğünü belirledi.

Olay yerine giden polis, köpek cesetlerinin çevresine emniyet şeridi çekti. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, en az beş-altı köpeğin öldüğü görülüyor. Zehirli etten yiyen ancak hayatta kalan köpekler de kliniklere götürülerek tedaviye alındı.

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Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katil ya da katillerin bulunması ve yasal işlem yapılması için zabıtanın görevlendirildiğini duyurdu.

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