Ankara’da, karısını sokakta tüfekle kovalayan kişi Diyarbakır’da yakalanıp tutuklandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, karısını tüfekle kovalayarak tehdit eden O.C. tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre, S.C., iki yıldır evli ve bir yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi O.C. ile pazar akşam saatlerinde Kuşcağız Mahallesi Gün Sazak Caddesi’ndeki parkta karşılaştı.

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S.C.’ye, “Konuşmamız lazım, benimle beraber geleceksin” dedi. S.C. ise onunla gitmeyeceğini söyledi. Israr eden O.C., “Benimle gelmezsen aileni de seni de öldürürüm” diyerek kadını tehdit etti.

Elindeki tüfeği kılıfından çıkarmayan O.C., parktan kaçan S.C.’yi kovaladı. S.C. bir oto yıkama dükkanına sığındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri O.C.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kentin birçok noktasındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, O.C.’nin memleketi Diyarbakır’a gittiğini belirledi.

Diyarbakır’da gözaltına alınan O.C., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.