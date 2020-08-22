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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da kargo deposundaki yangın söndürüldü: 15 tır ve 10 dağıtım aracı hasar gördü

Ankarada bir kargo şirketinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Yenimahalle İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde UPS firmasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Depoda zaman zaman küçük çaplı patlamalara da neden olan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında “Olay yerinde kargo eşyası bulunan 15 tır ve 10 dağıtım aracı ile kapalı depo alanı hasar görmüştür” bilgisine yer verildi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangından etkilenen vatandaş ya da personel bulunmuyor.

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