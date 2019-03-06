Ankara’da ‘Kadir İnan çetesi’ne 3 bin 500 polisle operasyon: 245 adres basıldı

Ankara’da bu sabah 3 bin 500 personelin katılımıyla başlatılan operasyonda 245 adrese baskın yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce bir yıldır yürütülen soruşturma kapsamında, şehir genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ile torbacıların önemli bölümünü yöneten ve yağma, tehdit, fuhşa aracılık etmek, yaralama suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

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18 ilçede 241 kişiye yönelik, 237 ev, yedi iş yeri, bir depoya, 500 ekip ve 3 bin 500 personel ile helikopter destekli baskın yapıldı. Atapark Mahallesi’nde baskın yapılan ilk eve, özel harekat polisleri kapıyı koçbaşıyla kırarak girdi. Baskında, örgütün lideri Kadir İnan’ın kardeşi Zülfikar İnan gözaltına alındı.

‘Örgütü cezaevinden yönetiyor’ iddiası

Örgütün, 2018 yılı içerisinde yapılan iki büyük operasyonda deşifre edilen ve çökertilen Ötleşler ve Arkaçlar suç örgütlerinden boşalan yeri doldurmaya çalıştığı saptandı. Cezaevinde bulunan Kadir İnan tarafından çeşitli yollarla verilen talimatlarla yönetilen örgütün ‘FETÖ’ benzeri küçük hücreler şeklinde örgütlendiği, bu hücrelerin uyuşturucu ticareti, silahlı yaralama, yağma ve tehdit ile legal ekonomik faaliyetlerle para aklama görevlerini yaptığı belirlendi.

‘FETÖ’cü’ polisler de işin içinde iddiası

Polis, örgüt lideri Kadir İnan hakkında, 2014 yılı içerisinde aktif olarak görev yapıp, daha sonra ‘FETÖ’ ile iltisakları nedeniyle görevden uzaklaştırılan emniyet görevlileri ile birlikte rüşvet, nitelikli hırsızlık ve göreve ilişkin sırrın açıklanması suçlarından adli işlem yapıldığını belirledi. Uyuşturucu madde ticaretinde gizliliğe aşırı özen gösteren örgütün, özellikle gecekondu mahallelerinde suça karışmamış yaşlı insanlara para vererek evlerini kullandığı belirlendi.

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Kırmızı reçeteli ilaçları da temin ediyorlar

Sentetik uyuşturucular ve skunk gibi yeni nesil uyuşturucuları batıdan, esrar ve eroini doğu illerinden temin eden örgütün ayrıca, reçeteye tabi uyuşturucu ve uyarıcı etkiye sahip ilaçları, işbirliği içinde oldukları bir doktor, bir sağlık memuru ve iki eczacı vasıtasıyla düzenlenen sahte reçetelerle temin ederek, fahiş fiyatlarla madde bağımlısı kişilere sattıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin, uyuşturucudan elde edilen geliri açtıkları dört gece kulübünde akladığı, bu mekanlara yenilerini eklemeye çalıştığı saptandı. Ayrıca, gece kulüplerinde çalışan kadınlar vasıtasıyla uyuşturucu ticaretinde pazar yaratan örgütün, bu kadınlar aracılığıyla fuhuşa aracılık ettiği de tespit edildi.

Yeraltı savaşlarında aktif rol oynamışlar

Ayrıca örgütün, silahlı mensupları vasıtasıyla, husumeti olan diğer suç örgütleri ile silahlı çatışmaya girdikleri ifade edildi. 2 Ocak 2018 tarihinde Ötleşler olarak bilinen suç örgütü mensuplarıyla yaşanan silahlı çatışmada bir örgüt üyesinin öldüğü, buna karşılık olarak örgüt tarafından Altındağ ilçesinde bulunan Ötleşler grubuna ait kahvehanenin kundaklandığı saptandı.

Suçu özendiren internet dizisi hazırlıyorlarmış

Aylık geliri 2 milyon lirayı bulan örgütün mal varlığına el konuldu. Ayrıca, örgüt tarafından suç faaliyetlerini ve mafya türü yapılanmaları özendiren, toplumdaki adalet duygusunu zedeler nitelikte paylaşımlar yapılan ‘Mahalle‘ adı altında bir internet dizisinin yayınına hazırlandığı belirlendi.