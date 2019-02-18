Ankara’da kadın cinayeti: Boşanmak isteyen eşi tarafından yol ortasında vuruldu

Ankara’nın Mamak ilçesinde oturan Ş.Ş., kendisinden boşanmak isteyen eşi D.Ş’yi, sokak ortasında tabancayla ateş ederek öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Olay, sabah saatlerinde Mehtap Mahallesi Okullar Caddesi’nde meydana geldi.

Reklam

D.Ş., eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süre önce evini terk ederek annesi Satı E.’nin yanına gitti. D.Ş., sabah sekiz yaşındaki kızı E.Ş.’yi yan binadaki okula bırakmak için evden çıktı.

D.Ş., kızını okula bıraktıktan sonra evine giderken, caddede otomobilin arka koltuğundan inen Ş.Ş.’nin saldırısına uğradı.

Reklam

Ş.Ş., eşine tabancayla ateş ederek kaçtı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde tedaviye alınan yaralı kadın, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



