Ankara’da İYİ Parti’nin standına saldırı: Bir kişi yaralandı

Ankara’da cadde üzerinde İYİ Parti’nin açtığı stant saldırıya uğradı.
İYİ Parti Keçiören Gençlik Kolları’nın kurduğu standa dün öğleden sonra kimliği belirsiz bir grup tarafından saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir kişi yaralanırken, stant parçalandı. Saldırganlar kaçtı.
İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Güçlü Şenel, saldırıyı yapanların hukuk önünde hesap vereceklerini söyledi.
Şenel, Twitter’daki paylaşımında, “Gençlik kolları başkanımız ve gençlerimize geçmiş olsun. Biz İYİ’leri yıldıramayacaksınız” ifadelerini kullandı.