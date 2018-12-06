Ankara için ittifak arayışı: Adı CHP ile anılan Yıldırım, Akşener’le görüştü

Adı CHP’nin Ankara belediye başkan adayı olarak geçen Cengiz Topel Yıldırım’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştüğü ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre, CHP ile İYİ Parti arasında yapılan ittifak görüşmeleri, Ankara’da düğümlendi. CHP kaynaklarına dayandırılan haberde, Mansur Yavaş’ın ‘rozetsiz aday’ söylemini gündeme getirmesi ve sürdürmesi, partide tepkilere yol açtı. Bu nedenle CHP, görüşmelerde Ankara için İYİ Parti’ye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Cengiz Topel Yıldırım’ı önerdi. İYİ Parti yönetiminde de Yıldırım ismine olumsuz bir yaklaşım gelişmedi.

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Bu süreçte, Cengiz Topel Yıldırım’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le yüz yüze görüştüğü ortaya çıktı, Görüşme, Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde gerçekleşmiş.