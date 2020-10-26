Ankara’da IŞİD’e operasyon: 18 gözaltı

Başkentte IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 18’i Irak, ikisi Suriye uyruklu olmak üzere 20 şüphelinin IŞİD ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

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Bunun üzerine harekete geçen TEM ekiplerince sabah Ankara genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına ilişkin istihbarat bilgilerinin bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen 18 şüphelinin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlandığı, firari iki şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.