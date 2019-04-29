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Ankara’da IŞİD’e operasyon: 22 şüpheli gözaltında

Ankara’da polisin IŞİD’e yönelik düzenlediği operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre terörle mücadele polisi, IŞİD adına Suriye ve Irak’ta faaliyetlerde bulunduktan sonra yasa dışı yollarla Türkiye’ye girenleri takibe aldı.

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Polis, 1 Mayıs öncesi Ankara’da örgütsel irtibat kurabilecekleri ve elaman temini alanında faaliyet yürütebilecekleri değerlendirilen şüphelilere operasyon düzenledi.

Operasyonda Irak uyruklu 17, Suriye uyruklu beş kişi olmak üzere toplam 22 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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