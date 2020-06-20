Ankara’da IŞİD operasyonu: 24 şüpheli gözaltında, iki kişi aranıyor

Ankara’da IŞİD’e karşı düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

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Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında 26 kişiye gözaltı kararı çıkarılmasının ardından polis harekete geçti.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, iki ayrı adrese bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Baskında dördü Türk, ikisi Suriyeli, 18’i de Iraklı olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı. İki şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

AA’nın haberine göre, Samsun’daki IŞİD operasyonunda da gözaltına alınan 10 zanlıdan biri tutuklandı, beş kişinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.