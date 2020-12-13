Ankara’da inşaat alanında göçük: İki işçi hayatını kaybetti

Ankara’da DSİ inşaat alanındaki toprak kayması sonucu göçük altında kalan iki işçi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde, DSİ Genel Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasındaki altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

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Bu sırada iki metre derinlikteki kanalda çalışan iki işçi toprak altında kaldı. Çevredeki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmaları sonrası işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.