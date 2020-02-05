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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da iki gün fırtına var: Saatte 100 kilometreye çıkacak

Ankara’da valilik, kentte yarın akşama kadar sürecek fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Valiliğin yazılı açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, bugün sabahtan itibaren kentte güneybatıdan başlayarak lodosun görüleceğini değerlendirdiği ifade edildi.

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Lodosun etkisini artırıp hızının saatte 70-100 kilometreyi bulacağı ve fırtınanın görüleceği belirtilen açıklamada şöyle dendi: “Fırtınanın, Perşembe günü akşam saatlerine kadar ilimiz genelinde etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

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