Ankara’da iki gün fırtına var: Saatte 100 kilometreye çıkacak

Ankara’da valilik, kentte yarın akşama kadar sürecek fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.
Valiliğin yazılı açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, bugün sabahtan itibaren kentte güneybatıdan başlayarak lodosun görüleceğini değerlendirdiği ifade edildi.
Lodosun etkisini artırıp hızının saatte 70-100 kilometreyi bulacağı ve fırtınanın görüleceği belirtilen açıklamada şöyle dendi: “Fırtınanın, Perşembe günü akşam saatlerine kadar ilimiz genelinde etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”