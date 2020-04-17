Ankara’da huzurevinde yangın: Dumandan etkilenen yaşlılar çimlere yatırıldı

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki huzurevinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekibi söndürme çalışması başlatırken, sağlık görevlileri de dumandan etkilenen yaşlılara müdahale etti.

Fotoğraf: DHA

Mutlukent Mahallesi 1961 Sokak’taki özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde, saat 17:00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle üç katlı binadan yükselen alevleri fark eden görevliler, huzurevi sakinlerini dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen bazı yaşlılar, binanın yakınında çimlere yatırıldı.

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Ankara Valiliği’nce Çankaya ilçesindeki yaşlı bakım merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, merkezde kalanların kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Çankaya ilçemizde özel bir geriatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alınmıştır. Yangın kontrol altına alınmış olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”