Ankara’da, haraç çetesine operasyon: 20 gözaltı

Ankara’da esnafı tehdit ederek haraç isteyip, vermeyenlerin işyerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keçiören ilçesindeki Etlik bölgesinde esnaftan tehditle haraç topladığı belirlenen suç örgütünü takibe aldı.

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Beş ay süren teknik ve fiziki takip sonucu suç örgütü üyelerinin, bölgedeki esnafı tehdit ederek haraç istediği, vermeyenleri dövdüğü, özellikle taksi durakları olmak üzere bazı işyerlerini kurşunladığı saptandı. Ayrıca üzerinde yüklü miktarda para bulunan kişileri takip ederek gasp eden şüphelilerin, kendilerine karşı gelenleri silahla yaraladığı belirlendi.

Adreslerini tek tek tespit eden ekipler, toplam 23 şüpheliye yönelik Ankara, Şanlıurfa ve Yozgat’ta şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. 25 adrese yapılan baskında, 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın sırasında şüphelilerden biri, 5 metre yükseklikteki evin balkonundan atladı. Ancak polis tarafından yakalandı. Ev ve işyerlerindeki aramalarda, 11 tabanca, beş tüfek ve 246 fişek ele geçirildi.

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Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilerden birisinin cezaevinde olduğu belirtilirken, firari iki şüpheli aranıyor.