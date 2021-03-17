Ankara’da hamile kediye vurup çanta atan kişi aranıyor

Ankara’da, kimliği belirsiz bir kişi, spor salonu çalışanlarının beslediği hamile kediye vurup çanta fırlatttı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili spor salonu çalışanları polise şikayette bulundu.

Spor salonu çalışanı Büşra Şahin. Fotoğraf: DHA

Dün Keçiören ilçesinde yaşanan olayda spor salonun önündeki kaldırımda yürüyen kimliği belirsiz kadın, sandığın üzerinde kendi halinde oturan kediye tokat atıp yoluna devam etti. Aldığı darbenin etkisiyle yerinden fırlayan kedi bir köşeye sığındı.

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Ardından kısa süre sona geri dönen kadın bu kez elindeki çantayı kediye fırlattı. Bu esnada kadının geri geldiğini görerek kaçan kedi çanta darbesinden kurtulabildi.

Çevredekilerin uyarısı üzerine güvenlik kamerası kaydını izleyen spor salonu çalışanları görüntüyü sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi ve polise şikayette bulundu.

Polis, kadının bulunması için çalışma başlattı.

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Olaya tepki gösteren spor salonu çalışanı Büşra Şahin, kedinin beş aylık hamile olduğunu söyleyerek şunları anlattı: “Aslında bir sokak kedisi ama üç-dört aydır bizim salonumuzda ve içeri girip çıkıyor. Mama, su kabı aldık ve onu besliyoruz. Özellikle galoş kutusu üzerinde yatmayı çok seviyor. Her zaman onun yeri orasıdır. Buraya gelen bütün üyeler de bunu biliyor. Gelen geçen herkes onu sever. Yaşanan olayda ise yoldan geçen bir kadın, biz yokken gelip kediye bütün gücüyle vurarak şiddet uyguluyor. Doğumuna da çok az kaldı. O yüzden de çok endişelendik bir şey olacak diye. Çok şükür şu an hiçbir şeyi yok.”

Şahin, kadından şikayetçi olduklarını anlatarak şöyle devam etti: “Böyle bir şey yapan insanın normal olabileceğini düşünmüyorum. Geri dönüp elindeki büyük çanta ile vurmaya çalışıyor kediye. Allah’tan isabet etmiyor. Her yerde gerekli paylaşımları yaptım. Sonuç alırsak çok mutlu olurum; çünkü yaptığı hareket normal bir hareket değil. Başka hayvanlara da aynı şekilde zarar verebilir. Böyle insan trafiğinin yoğun olduğu bir cadde üzerinde bunu yapabiliyorsa daha tenha, sokak aralarında neler yapabilir düşünmek istemiyorum.”