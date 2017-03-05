Ankara’da halk otobüsünde yolcuya tecavüz eden şoför hakkında tutuklama kararı varmış

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde şoförlük yaptığı özel halk otobüsünde bir yolcuya tecavüz eden adamın, olaydan 35 gün önce benzer suçtan tutuklamasına karar verildiği ortaya çıktı.

Atilla Eşer Caddesi’ndeki GİMSA AVM önünde ‘530’ hat numaralı özel halk otobüsünün şoförü İbrahim Tuncay, 4 Ocak 23.30’da bir yolcuya tecavüz ederek “Boğazını sıkar, seni öldürürüm” demişti.

Çelişkili ifadelerinin ardından tutuklanan Tuncay hakkında 48 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Tecavüzden suç duyurusu

Milliyet’ten Gökçer Tahincioğlu’nun yazısına göre, Etimesgut’ta 2012 yılında H.A. adlı bir erkek, Tuncay hakkında kendisine tecavüz ettiğine dair suç duyurusunda bulundu.

H.A., daha önceden de tanıdığı Tuncay’ın tecavüzü kayda aldığını ve hesabına para yatırmazsa görüntüleri yayacağını söylediğini aktardı. Mahkemeyse hesaba para yatırılması dışında kanıt bulamadığı için beraat kararı verdi.

Cezasına da indirim yapılmış!

Tuncay, 3 Mayıs 2015’te ise Kızılay’daki Kumrular Sokak’taki bir kafenin tuvaletinde, bir kadını taciz etti.

Kamera kayıtlarından tespit edilip gözaltına alınan Tuncay hakkında basit cinsel saldırı ve alıkoyma suçundan dava açıldı.

Bu davadan Tuncay için sekiz yıl hapis cezası çıktı ancak ceza duruşmalardaki tutumu nedeniyle indirim uygulanarak altı yıl sekiz aya indirildi. Ancak Tuncay’ın temyiz aşamasına kadar tutuklanmaması kararı çıktı.

‘Zaten cezaevinde olması gerekiyordu’

Tuncay hakkında tutuklama kararının 29 Kasım 2016’da verildini aktaran Tahincioğlu, şunları yazdı: “Bu karar, 29 Kasım 2016’da verildi. Tuncay, halk otobüsünde cinsel saldırıda bulunmadan sadece 35 gün önce. Tutuklanmasa da olurdu zira Tuncay’ın aslında hükümlü olduğu dosyalardan cezaevine girmesi gerekiyordu. Suç kaydına göre, 2009’dan bu yana dört kez ateşli silah taşıma, altı kez kasten yaralama, iki kez tehdit, iki kez cinsel saldırı, bir kez kamu görevlisine hakaret suçlarından yargılanmıştı. Üç ayrı davada ceza almış, bir daha suç işlememesi kaydıyla cezaları ertelenmişti. Mahkeme, cinsel saldırı suçundan suçlu bulununca, daha önce ertelenen cezalarının infaz edilmesi için ilgili mahkemelere yazı gönderilmesini de kararlaştırdı. Bunu da 29 Kasım tarihli kararda açıkça belirtti. Peki, gereği yapıldı mı? Kayıtlara göre, hayır. Tuncay, geçen 35 günlük sürede yazıların zamanında yazılmaması, mahkemelerin zamanında harekete geçmemesi nedeniyle cezaevine konulmadı. 35 gün sonra halk otobüsüne binen kadına saldırdı. Suç işlemeyi alışkanlık haline getirmesine ve defalarca yargılanmasına rağmen cezalarının ertelenebilmesi, cezasında iyi hal indirimi yapılması zaten skandaldı. Aldığı cezaya rağmen ertelenmiş cezalarının infazı için zamanında harekete geçilmemesi ise o büyük trajediye yol açtı.”