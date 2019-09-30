Ankara’da halk otobüsü durağa girdi: Üç ölü, 11 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, üç kişi hayatını kaybetti. Otobüsteki yolcular ve durakta bekleyenlerin aralarında olduğu dördü ağır 11 kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Yeni Merkez Camii önünde meydana gelen kaza sonrasında yaralıların bir bölümü ambulanslar ile bazıları ise özel araçlarla hastaneye kaldırıldı

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Kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü Baki Ayaz, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kaza yerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Şahin, “Tabii teknik bir arızadan mı başka bir nedenle mi onu arkadaşlar bundan sonraki incelemede tespit edecekler” dedi.

‘İlk bilgi hızlı olmadığı yönünde’

Ankara Mavi Halk Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş ise kazanın sebebinin araştırıldığını belirterek şunları söyledi: “Otobüs kırmızı ışıkta durduktan sonra yeniden hareket ediyor. İlk bilgimiz hızlı olmadığı yönünde. Ancak bir anda kontrolden çıkıp, durağa dalıyor ama bunun nedeni ile ilgili birçok iddia var, önüne aniden bir aracın çıktığı gibi. Yapılacak incelemenin ardından kazanın nedeni belli olacak, çok üzgünüz.”

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Otobüsle yan yana kırmızı ışıkta beklediklerini belirten kamyon şoförü Aydın Sarıkaya, “O sağda duruyordu, ben de solda duruyordum. Normal bir kalkış yaptık ama adam birdenbire durağa daldı. Bu adamın durağa girmesine benim aklım ermedi, hızlı değildik” diyerek kaza anını anlattı.

Kazayı gören taksi şoförü Arda Dursun ise cadde üzerinde yolcu bıraktığını belirterek, “Durağa çok yakındım. Ben otobüsü aynadan gördüm, hızlı geliyordu, direkt durağa daldı” dedi.

​Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından açıklama yaparak sorumluların gerekli cezayı alması adına sürecin takipçisi olacaklarının altını çizdi.