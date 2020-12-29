Ankara’da halk ekmeğe yüzde 25 zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk ekmeğe yüzde 25 zam yaptı.

Fotoğraf: DHA

Belediyeye bağlı Halk Ekmek ve Un Fabrikası Genel Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında, hafta içi günlük 800 binden fazla ekmek üretildiği belirtildi.

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Açıklamada, üretim maliyetlerindeki sürekli artışlar nedeniyle oluşan zararın uzun bir süre ‘göğüslendiği’ belirtilerek “Ancak gelinen son noktada; un, maya, işçi maliyetleri, enerji ve diğer giderlerimizdeki artışın yüze 30’u aşarak tolere edilmeyecek bir noktaya ulaşması, ekmek fiyatının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır” dendi.

Açıklamada, piyasada 200 gram ekmeğin 1.5 liraya satıldığı anımsatılarak, belediyenin 250 gramlık ekmeğinin fiyatının 4 Ocak’tan itibaren 1 liradan 1 lira 25 kuruşa çıkarılacağı dile getirildi.

Belediye, ekmek satışından kar edilmediğini, maliyetine satıldığını ifade etti.