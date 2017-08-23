Ankara’da Gülmen ve Özakça’ya destek eylemine izin yok

Açlık grevindeki tutuklu eğitimcilere Ankara’da destek eylemi yapmak isteyenlere polis izin vermedi.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, açlık grevlerinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı.

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Dihaber’in aktardığına göre açlık grevinin 288’inci günü olan bugün Konur sokakta bir araya gelen göstericiler, Gülmen ve Özakça’nın tutuklanmadan önce eylemlerini sürdürdüğü İnsan Hakları Anıtı önüne yürümek istedi.

Eyleme, ev hapsi verilen Acun Karadağ da katıldı.

Göstericiler ‘Nuriye-Semih işe alınsın’ yazılı pankartla yürüyüşe geçtikleri sırada polis tarafından engellendi. Grup, polis tarafından Meşruiyet Caddesi’ne kadar uzaklaştırıldı.

‘Eylem halka yayıldı’

Eylemin ardından konuşan Karadağ, şunları söyledi: “Nuriye ile Semih işe iade edilene kadar, Nuriye ile Semih serbest bırakılana kadar burada olmaya devam edeceğiz. Sizler de görüyorsunuz bu eylem artık halkın eylemi haline gelmiştir. Eylem bizden halka yayılmıştır.”

Eylem, ‘Nuriye-Semih yalnız değildir’ sloganları ve alkışlarla sona erdi.