Ankara’da Gülmen ve Özakça yasağı: Ay boyu eyleme izin yok, IŞİD saldırabilir

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Ankara’da ‘alınan istihbarat’ sonrası Ağustos ayında park, bahçe ve umuma açık alanlarda etkinlik yapılması yasaklandı.

Valiliğin açıklamasında, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle açlık grevine başlayan eğitimciler Semih Özakça ile Nuriye Gülmen’in tutuklandığı hatırlatıldı.

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İkiliden ‘DHKP-C Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) mensubu’ sözleriyle bahsedilen açıklamada, “(Özakça ve Gülmen’e) Destek vermek ve tutuklanmalarını protesto etmek amacıyla, 24 saat esasına göre ilimiz muhtelif yerlerinde, parklarında açlık grevi, oturma eylemi düzenleneceğine dair istihbarat alınmıştır” dendi.

‘Kamu güvenliğini tehlikeye atabilir’

Açıklamada, kent genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda bu ay sonuna kadar açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı ve konser gibi toplu etkinliklerin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve OHAL kapsamında yasaklandığı bildirildi.

Valilik şunları kaydetti: “Bu tür eylemlerin, mevsim şartları da göz önünde bulundurulduğunda hava sıcaklığından dolayı vatandaşların parkları yoğun olarak tercih etmesinden dolayı çevreye rahatsızlık verebileceği, DEAŞ terör örgütü ve benzeri örgütlerin, katılımcılar ve vatandaşlara yönelik olarak eylem yapabileceği, böylelikle kamu güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir.”

Açıklamada yasak kararına uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı bilgisi de verildi.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı.