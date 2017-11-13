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Ankara’da ‘Gökçek ekibi’ne ikinci dalga ‘operasyon’: 100 yöneticinin istifası istendi

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Melih Gökçek’ten boşalan Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığına seçilen Mustafa Tuna, belediyeye bağlı şirketlerdeki toplamda 100 yönetim kurulu üyesinin istifasını istedi.

Hürriyet’ten Murat Yılmaz’ın haberine göre Tuna, aralarında genel sektereter yardımcılarının da olduğu beş üst düzey bürokratın istifasını kabul etti.

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Ayrıca Araştırma Tanıtım ve Belediye İçi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Recep Tezcan ve belediyeye bağlı Belko şirketinde genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Fatih Tezcan’ın da kendi istekleriyle ayrıldıkları öğrenildi.

Mustafa Tuna, seçilmesinin ardından üst kademedeki 135 kişinin istifasını istemişti. Belediyeye bağlı tüm şirketlerdeki 100 yönetim kurulu üyesinin de istifaları istendi.

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