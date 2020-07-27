Ankara’da gıda fiyatları yüzde 1 geriledi; yoksulluk sınırı 7 bin 800 lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1 gerilediğini; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 324 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 839 lira olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Açlık sınırı geçen yıl temmuzda 2 bin 75 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 760 lira; geçen ay açlık sınırı 2 bin 431 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 919 liraydı.

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Türk-İş raporunda, “Temmuz ayı itibariyle, gıda fiyatlarında görülen gerilemeye rağmen, yürürlükte olan 2 bin 324.70 lira net asgari ücret, dört kişilik bir ailenin zorunlu gıda harcaması tutarı olan açlık sınırının yine altındadır. Bir kişinin aylık yaşama maliyeti bile asgari ücretin 594 lira üstünde 2 bin 919 lira olarak hesaplanmıştır” denildi.

Meyve fiyatlarında düşüş

Rapora göre, mevsim koşulları nedeniyle sebze-meyve ortalama fiyatı geriledi ve bu ay mutfak harcamasında görülen gerilemenin önemli nedeni oldu. Sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı geçen ay 8.45 lira olarak hesaplanırken bu ay 7.23 lira oldu. Gerilemede özellikle meyve fiyatlarındaki gerilemenin etkisi oldu.

Meyve ortalama fiyatı geçen ay 10.73 lira iken bu ay 8.04 liraya geriledi. Sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay yine geriledi ve 6.63 lira olarak hesaplandı. Geçen ay bu tutar 6.97 lira idi.

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TÜİK’in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.