Ankara’da gıda fiyatları yüzde 0.29 azaldı; yoksulluk sınırı 6 bin 705 lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.29 azaldığını, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 58 lira, yoksulluk sınırının ise 6 bin 705 lira olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Geçen yıl ekimde açlık sınırı 1919 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 252 lira, bu yıl eylülde ise açlık sınırı 2 bin 65 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 725 liraydı.

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Türk-İş verilerine göre sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı mayıstaki 7.81 liradan ekimde 5.08 liraya indi.

Geçen ay 5.41 lira olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 4.94 liraya geriledi. Meyve ortalama kilogram fiyatı ise bu ay 5.29 lira olurken, bu tutar geçen ay 5.85 lira olmuştu.

Türk-İş raporunda şöyle dendi: “Mevsim sebze-meyve ürünlerinin pazarda yaygınlık kazanması mutfak harcamasına olumlu yansıdı ve bunun etkisiyle yapılması gereken harcama tutarı geriledi.”

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TÜİK’in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.