Ankara’da gıda fiyatları bir ayda yüzde 3.89 arttı: İlk defa sanal marketler de ölçüldü

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun martta bir önceki aya göre yüzde 3.89 arttığını, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 345 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 639 lira olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Açlık sınırı geçen yıl martta 2 bin 14 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 561 lira; şubat ayında açlık sınırı 2 bin 257 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 353 liraydı.

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Türki-İş raporunda şunlar dendi: “Çalışmada kullanılan gıda fiyatları market-pazarlar dolaşılarak yerinde tespit edilmektedir. Ancak ilk defa bu ay sanal marketler de izlenerek gıda fiyatlarındaki gelişim değerlendirilmiştir. Çalışmada ilk gözlem, semt pazarları ve marketlerde alışveriş yapanların yoğunluğunun azalmış olması ve gıda fiyatlarında, özellikle yaş sebze-meyvede, görülen artıştır.”

Rapora göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı bir önceki aya göre 88 lira, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 286 lira daha fazla oldu.

Son bir yılda aile bütçesine gelen ek harcama gereği gıdada 331 lira ve toplamda 1079 liraya ulaştığına dikkat çekilen raporda “Ücret geliri elde eden çalışan ve emeklilerin satın alma gücünde meydana gelen/gelecek olan kaybın çeşitli desteklerle giderilmesi gereği ortaya çıkmaktadır” görüşüne yer verildi.

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TÜİK’in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.