Ankara’da gıda fiyatları bir ayda yüzde 1.23 arttı; yoksulluk sınırı 7 bin 733 lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun nisanda bir önceki aya göre yüzde 1.23 arttığını, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 374 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 733 lira olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Açlık sınırı geçen yıl nisanda 2 bin 107 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 863 lira; geçen aysa açlık sınırı 2 bin 345 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 639 liraydı.

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Türk-İş raporunda, “Küresel salgın corona virüsü ülkemizde de olumsuz etkisini göstermektedir. Ancak yaygınlaşan işsizlik ve yetersiz gelir yoksul kesimlerin geçim koşullarını daha fazla kötüleştirmektedir” dendi

Araştırma şöyle devam etti: “Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı yılın ilk dört ayında önceki yılsonuna göre 211 lira, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 688 lira daha fazla olmuştur.”

Türk-İş verilerine göre meyve-sebze ortalama kilogram fiyatı nisanda 7.05 lira olarak geçen ayki 7.06 liraya kıyasla neredeyse aynı kaldı. Sebze ortalama kilogram fiyatı 7.31 liradan 6.92 liraya geriledi. Geçen ay 6.43 lira olarak hesaplanan meyve ortalama kilogram fiyatı ise nisanda 7.33 lira oldu.

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TÜİK’in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.