Ankara’da gıda enflasyonu şubat ayında yüzde 1.71 arttı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da gıda enflasyonunun ocakta bir önceki aya göre yüzde 1.71 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 257 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 353 lira olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Açlık sınırı geçen yıl şubatta 2 bin 29 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 609 lira, 2020 ocakta ise açlık sınırı 2 bin 219 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 229 liraydı.

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Türk-İş raporunda, “2020 yılı için belirlenen net asgari ücrette yapılan 303.8 TL’lik artışın aile bütçesine katkısı erimiştir” dendi.

Raporda meyve-sebze fiyatının bu ay ortalama yüzde 7.51 arttığına dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı: “Ailenin gıda harcaması içinde ağırlıklı yeri olan yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı geçen ayki 5.46 TL’den bu ay 5.87 TL’ye yükseldi. Sebze ortalama kilogram fiyatı geçen ay 5.75 TL iken bu ay 6.19 TL’ye, meyve ortalama kilogram fiyatı ise geçen ayki 4.81 TL’den yüzde 6.65 oranında artarak 5.13 TL oldu.”