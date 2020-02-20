Ankara’da gıda denetimi: 80 işletmede olumsuz sonuç

Ankara’daki pazartesi günü başlayan gıda denetiminde 1000 işletmeden 80’inde olumsuz sonuç çıktı.

Fotoğraflar: Reuters

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli 279 gıda kontrolörü, gıda denetim seferberliğinin ilk gününde süt ve süt ürünleri, ikinci gününde et ve et ürünleri, üçüncü gününde ekmek ve unlu mamuller üreten firmaları denetlendi.

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Tüm ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen dördüncü günde ise süpermarket ve gross marketler kontrol edildi. Gıda denetim uzmanları şarküteri, meyve, sebze, kasap ve kuru gıda reyonlarını inceledi. Görevliler reyonlarda özellikle hijyen ve temizlik koşullarına baktı. İş yerlerinde satılan gıdalara ilişkin belgeler kontrol edildi. Bazı gıdalardan alınan numuneler, laboratuvar incelemesine gönderildi. Tespit edilen eksikliklerle ilgili tutanak tutuldu ve bunların giderilmesi için işyeri sahiplerine süre verildi.

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, gıda seferberliğinin başladığı pazartesi gününden bugüne 1000 işletmede denetim yapıldığını ve 80 işletmede olumsuz sonuç çıktığını söyledi.

’27 bin lira ceza uygulanabilir’

Uygulanacak cezalara ilişkin firmaların bir haftalık itiraz süresi olduğunu belirten Korkmaz, özellikle bu mevsimde marketlerde satılan sebze ve meyvelerde ilaç kalıntısı olup olmadığına dair numuneler alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Marketlerde bu mevsimde satılan tüm meyve ve sebzelerden numuneler alınacak. Herhangi bir ilaç kalıntısı olup olmadığına ilişkin laboratuvarlarımızda detaylı inceleme yapılacak. Yapılan incelemeler sonunda sonuçlar birkaç gün içinde çıkacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Sonuçların olumsuz çıkması halinde firmalara 27 bin lira civarında idari para cezası uygulanacak.”

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‘Ispanak rahatlıkla tüketilebilir’

Geçen sene ekim ayında İstanbul’da 149 kişi ıspanak yedikten sonra gıda zehirlenmesi belirtileri göstermişti. Analiz ve inceleme çalışmaları sonucunda ‘zehirlenmenin ıspanaktan değil, ıspanağa karışan yabancı otlardan kaynaklandığı’ açıklanmıştı.

Süpermarkette sebze reyonunda bulunan ıspanaklardan da numuneler alınırken, Korkmaz şöyle devam etti: “Geçen yıl Beypazarı’nda lokal bir bölgler alındı. de bir ottan kaynaklı sıkıntı yaşamıştık. O olaydan sonra ıspanaktan aldığımız numunelerde bir olumsuzluk çıkmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla tüketebilirler.”