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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da gece kulübüne saldırı: Üç yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki bir gece kulübüne kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi, üç kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Saat 05:00 sıralarında meydana gelen olayda gece kulübüne gelen kimliği belirsiz dört kişi pompalı tüfekle içeridekilerin üzerine ateş açtı.

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Saldırı sırasında iş yeri sorumlusu Yaşar D., güvenlik görevlisi Yunus D. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir müşteri yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracı takip etti ve kovalamaca sonucu otomobili durdurdu. Gözaltına alınan dört şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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