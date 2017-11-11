Ankara’da gazilere saldıran üç kişiye 301’den soruşturma

Ankara’da trafikteki tartışmanın ardından iki gaziye ve ailelerine saldıran üç şüpheliye TCK’nın 301’inci maddesinden de soruşturma açılacak.

Jandarma astsubay çavuş Muzaffer Oktay ve jandarma uzman çavuş İbrahim Kızılkaş ile aileleri, 4 Kasım’da trafikteki bir tartışma sonrası saldırıya uğramıştı.

Reklam

Saldırı sonrası biri çocuk altı kişi hastaneye kaldırılırken, şüphelilerden ikisi tutuklanmış, dördü adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, üç şüpheli hakkında ‘Türk milletini, devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak’tan soruşturma açılması izni verildiğini söyledi.

Böylece saldırganlar hakkında ikinci bir soruşturma daha yürütülecek.