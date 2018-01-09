Ankara’da gazilere saldıran iki kişiye toplamda 45 yıl iki ay hapis cezası istendi

Ankara’da trafik tartışması sırasında iki gaziye ve ailelerine saldıran iki kişiye toplamda 45 yıl iki ay hapis cezası istedi.

Jandarma astsubay çavuş Muzaffer Oktay ve jandarma uzman çavuş İbrahim Kızılkaş ile aileleri, 4 Kasım 2017’de trafikteki bir tartışma sonrası saldırıya uğramıştı.

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Saldırı sonrası biri çocuk altı kişi hastaneye kaldırılırken, olayın ardından iki kişi tutuklanmış, dört kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Ankara batı başsavcılığı tarafından toplamda beş şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstenen cezalar da belli oldu.

Savcı, gazilere saldıran Doğan Çiçek ve Tamer Görkem’in ‘kasten yaralama, mala zarar verme’, ‘devletin egemenlik alametlerini alelen aşağılama’, ‘birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ ve ‘T.C. hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alanen aşağılama’dan cezalandırılmasını istedi.

Buna göre Doğan Çiçek’e 24 yıl dört ay, Tamer Görkem’e 20 yıl 10 ay hapis cezası istendi.

Görüntüler almak isteyenlere ceza istemi

Ayrıca olay sonrası şüpheli Çiçek’le benzinliğe gidip kamera kayıtlarını almak isteyen ve benzinlik çalışanlarına saldıran şüpheliler Barış Y., Batuhan Ö. ve Enes K.’nin ise kasten yaralama nedeniyle bir yıl, darp eyleminden dolayı altı yıl, hakaret ve tehdit suçlarından ise 12 yıl dokuz ay kadar hapisle cezalandırmaları istendi.

Mahkeme iddianameyi kabul ederse yargılama gelecek günlerde başlayacak.