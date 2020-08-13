Ankara’da ‘FETÖ’nün ‘gaybubet evleri’ne operasyon: Yedi gözaltı

Ankara’da ‘FETÖ‘nün ‘gaybubet‘ adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonda yedi örgüt mensubu yakalandı.

Fotoğraf: Arşiv

AA’nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, ‘FETÖ üyeliği‘nden aranan zanlıların yakalanması amacıyla örgüte ait hücre evlerine operasyon düzenlendi.

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Operasyonda hücre evlerinde saklandıkları ve internet tabanlı programlarla haberleştikleri tespit edilen yedi örgüt üyesi gözaltına alındı.

Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve adreslerinde altı sahte kimlik ve ehliyet ile örgüte ait yaklaşık 75 bin lira ve 500 avro ele geçirildi.