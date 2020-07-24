Ankara’da ‘FETÖ’ şüphelisi 19 polise gözaltı

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 17’si daha önce ihraç edilen 21 polis hakkında gözaltı kararı verildi. 19 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, ‘himmet’ adı altında örgüte finansal destek sağlayan ve haklarında ifade bulunan 17’si ihraç, dördü geçici olarak görevden uzaklaştırılan 21 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli beş ilde operasyon başlattı.
İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.