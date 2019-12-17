Ankara’da ‘FETÖ’ operasyonu: 171 gözaltı

AVTO, Arjantinli dört sanatçının sergisine ev sahipliği yapıyor.

Evrenin nasıl işlediğini anlayabilmek için bilimin sınırlarını zorlayan işler üreten dört isimden biri Lole Remon. Remon’la, Avusturyalı düşünür Wittgenstein’ın dil üzerine çalışmalarıyla sanatçının astronomi üzerine çalışmalarının nasıl buluştuğu üzerine sohbet ettik.