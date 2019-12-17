Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da ‘FETÖ’ operasyonu: 171 gözaltı

Ankara’da ‘FETÖ/PDY’nin şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu belirlenen 260 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 171’si gözaltına alındı.

Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 260 sivil şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Reklam

Operasyonda 171 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Öte yandan şüpheliler arasında ‘futbolda şike davası’nı onayan eski Yargıtay üyesinin kızı ile örgütün ‘yargı imamı’ olduğu tespit edilen eski Yargıtay üyesinin eşinin de bulunduğu belirtildi.

17 Aralık 2013 soruşturmasının yıldönümüne gelen operasyon, aynı zamanda 2019 yılında yapılan en geniş çaplı ‘FETÖ’ operasyonu.

Reklam

Ankara ve Bursa merkezli ‘FETÖ’ soruşturmaları: 138 kişiye gözaltı kararı

İstanbul dahil 30 kentte ‘FETÖ’ operasyonu: 47 kişi gözaltında, 17 kişi aranıyor

SON HABERLER

Bilgiye hükmeden iktidar yapılarına bir eleştiri de Remon’dan gelsin

AVTO, Arjantinli dört sanatçının sergisine ev sahipliği yapıyor.
Evrenin nasıl işlediğini anlayabilmek için bilimin sınırlarını zorlayan işler üreten dört isimden biri Lole Remon. Remon’la, Avusturyalı düşünür Wittgenstein’ın dil üzerine çalışmalarıyla sanatçının astronomi üzerine çalışmalarının nasıl buluştuğu üzerine sohbet ettik.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...