Ankara’da ‘FETÖ’ operasyonu: 171 gözaltı

Ankara’da ‘FETÖ/PDY’nin şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu belirlenen 260 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 171’si gözaltına alındı.
Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 260 sivil şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda 171 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Öte yandan şüpheliler arasında ‘futbolda şike davası’nı onayan eski Yargıtay üyesinin kızı ile örgütün ‘yargı imamı’ olduğu tespit edilen eski Yargıtay üyesinin eşinin de bulunduğu belirtildi.
17 Aralık 2013 soruşturmasının yıldönümüne gelen operasyon, aynı zamanda 2019 yılında yapılan en geniş çaplı ‘FETÖ’ operasyonu.