Ankara’da esnaftan haraç kesen, ödemelerini yapmayanlara da işkence eden örgüt durduruldu: Sekiz kişiye tutuklama istemi

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki bitpazarında tezgah açmak isteyen esnaftan haraç kesen, haraç vermeyen kişilere de işkence yapan organize suç örgütünün dokuz üyesinden sekizi tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.

Fotoğraflar: DHA

Organize Suçlarla Mücadele ekipleri İstikler Mahallesi’nde haftanın üç günü kurulan, ikinci el kıyafet ve elektronik eşya gibi ürünlerin satıldığı pazar yerinde satış yapmak isteyenlerden 50 lira ila 100 lira arası haraç kestiğini tespit etti.

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Ayrıca örgütün işlettiği kahvehanede kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları, borçlarını ödeyemeyen veya pazarda açtığı tezgahtan istenen haracı ödemeyen kişileri kahvehanenin alt katındaki bir odada çırılçıplak soyarak, sopalarla dövdükleri, saçlarını kestikleri, bu görüntüleri de kayıt altına alarak diğer pazarcılara gösterip korku salmaya çalıştıkları öğrenildi.

Sekiz kişi hakkında tutuklama istemi

Ekipler, örgütün başındaki E.O. ve İ.O.’nun da aralarında bulunduğu dokuz şüpheliye yönelik operasyon başlattı. Zanlılardan sekizi yakalanırken, bir kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Operasyonda farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek, senet, alacaklara yönelik tutulan defter ve oyun pulları bulundu.

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Şüphelilerden şikayetçi 40 kişinin ifadesi alınırken gözaltında bulunan sekiz kişi tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi.