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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam

Fiyat artışıyla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa çıktı.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da ekmek fiyatlarına 2018 yılının ekim ayında yüzde 25 oranında zam yapılmış, 1 liraya satılan ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruşa çıkmıştı. Fiyat artışı Ticaret Bakanlığı tarafından aynı gün geçersiz sayılmıştı.

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Buna rağmen 2019 yılının nisan ayında Ankara Fırıncılar Odası ekmek fiyatlarının 1 liradan 1 lira 25 kuruşa çıktığını duyurmuştu.

Son fiyat artışıyla Ankara’da ekmek fiyatları bir yıl geçmeden neredeyse yüzde 50 zamlanmış oldu.

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