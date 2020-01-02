Ankara’da ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam

Suriye hükümet güçlerinin İdlib bölgesindeki bir köy okulunu bombalaması sonucu sekiz sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Milli Savunma Bakanlığı ise ölü sayısını altı olarak bildirirken, görgü tanıklarından alınan bilgilerde, bu sayının yedi olduğu öne sürüldü.