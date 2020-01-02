Ankara’da ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam

Fiyat artışıyla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa çıktı.
Ankara’da ekmek fiyatlarına 2018 yılının ekim ayında yüzde 25 oranında zam yapılmış, 1 liraya satılan ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruşa çıkmıştı. Fiyat artışı Ticaret Bakanlığı tarafından aynı gün geçersiz sayılmıştı.
Buna rağmen 2019 yılının nisan ayında Ankara Fırıncılar Odası ekmek fiyatlarının 1 liradan 1 lira 25 kuruşa çıktığını duyurmuştu.
Son fiyat artışıyla Ankara’da ekmek fiyatları bir yıl geçmeden neredeyse yüzde 50 zamlanmış oldu.