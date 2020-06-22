Ankara’da eğitim uçağı düştü: İki pilotun durumu iyi

Ankara’da eğitim uçağı düştü, pilotların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkiine uçak düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
DHA’nın haberinde, eğitim uçağının ‘Hürkuş’ olduğu, iki pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğu belirtildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., “Test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi, iki pilotumuzun sağlık durumları iyi” bilgisini verdi.