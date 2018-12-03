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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da doğal gaz patlaması: Yedi yaralı

Ankara’da dokuz katlı iş merkezinin giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada yedi kişi yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Patlama saat 18.44’de Sıhhiye semtinde Necatibey Caddesi üzerinde bulunan dokuz katlı Akmanhan iş merkezinin giriş katında meydana geldi.

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Daha önce restoran olarak kullanılan ve şu anda tadilat halinde olan iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama ile birlikte çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi ulaşıma kapattı. Olayın meydana geldiği bina ile yanındaki deshanede bulunan öğrenciler tahliye edildi.

Yedi yaralı

Patlamada ilk belirlemelere göre yedi kişi yaralandı. Yaralıların patlama sırasında binanın önünden geçenler olduğu belirtildi. Yaralılar sağlık ekipleri olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastanelere sevk edildi.

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Sağlık Bakanlığı’nın patlama ile ilgili açıklamasında şöyle dendi: “Ankara Kızılay Necatibey’de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum; yedi kişi yaralanmıştır. Yaralılardan dördü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup üç kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir.”

Ankara valiliğinin açıklamasıysa şöyle: “03. 12. 2018 günü saat 18.45 sularında Necatibey Caddesi’ndeki bir binanın tadilat hâlindeki ikinci katının girişinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş, patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan yedi vatandaşımız çeşitli hastanelere sevk edilmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”


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