Ankara’da ‘corona gaspçısı’ yakalandı

Ankara’da, corona virüsüne karşı ilaç sattığına dair yalan söyleyerek yanına yaklaştığı yaşlı adamın cüzdanını gasp eden 70 yaşındaki C.Ö., mobese kamerasından tespit edilerek, yakalandı.

Fotoğraf: DHA

C.Ö., Çin’de ortaya çıkan ve farklı ülkelere de yayılan yeni tip corona virüsüne karşı ilaç sattığını söyleyerek yaşlı bir adamın yanına yaklaştı. İkna olan yaşlı adamın ilaç satın almak için para vermek üzere çıkardığı cüzdan C.Ö. tarafından gasp edildi.

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C.Ö. kaçarken, cüzdanını aldığı adamın şikayeti üzerine ekipler çalışma başlattı.

Kısa sürede yakalanan C.Ö. gözaltına alındı, emniyette sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.