Ankara’da ‘casusluk’ soruşturması: Deniz Kuvvetleri’nden bilgi sızdıranlara gözaltı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bilgileri sızdırmakla suçlanan üçü asker dört kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

AA’nın haberine göre Ankara başsavcılığı, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak’ suçundan soruşturma başlattı.

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Soruşturma kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen helikopter, gemi ve silah sistemlerine ilişkin bilgileri sızdırdığı tespit edildi.

Kısa süre önce emekliye ayrılan iki albay ile bir astsubay ve bir sivil, ‘devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıklamak’ suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan sivilin, Savunma Sanayii Başkanlığı projelerini yabancı firma yetkililerine aktardıkları gerekçesiyle 12 Ocak’ta gözaltına alınan altı kişiden biri olduğu, o dönem adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.