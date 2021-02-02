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Ankara’da Boğaziçi’ne destek eylemine müdahale: 69 gözaltı

Ankara’da, Boğaziçi Üniversitesi’ne destek eylemine polis müdahale etti. 69 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Yaklaşık 100 üniversite öğrencisi Kızılay Meydanı’nda toplandı.

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Slogan atan grup, basın açıklaması yapmak için Çankaya Belediyesi önüne yürümek istedi ancak polis, grubun yürümesine izin vermedi ve dağılmasını istedi.

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’ün aktardığına göre polis göstericilere çok sert müdahale etti. Öğrencilerin bir kısmı yerde sürüklendi. Eylem, polis müdahalesiyle yarım saat içerisinde sonlandırıldı. Öğrencilerin bir kısmı gözaltına alındı, bir kısmı dağıtıldı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır devam ediyor.

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Bu protestolar kapsamındaki açık hava sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutklanmıştı.

Bunun üzerine, Boğaziçi Dayanışması, 1 Şubat saat 17:00’de Güney Kapı önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, ‘kayyım rektör’ protestosu için dün bir kez daha okullarında buluştu. Polis ablukası devam ederken öğrenciler, rektörlük önünde Melih Bulu’yu dışarıya çağırmak için toplandı.

Öğrenciler rektörlük binası önünde oturma eylemi düzenlerken, polis yerleşkeye girdi, 159 kişi gözaltına alındı.

Valilik 159 kişiden 98’inin serbest bırakıldığını duyurdu.

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