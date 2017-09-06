Ankara’da bir kadın evinde şort giydiği için şikayet edildi: ‘İyiliğin için’ perdeyi kapa

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Ankara’da T.E. adlı kadın, kendi evinde şort giydiği gerekçesiyle apartman yöneticisine şikayet edildiğini öne sürdü.

‘Sürekli taciz ediliyorum’

soL’un haberine göre İngilizce öğretmeni T.E., sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, yaklaşık bir yıldır yaşadığı Kızılay civarlarındaki evinde hem ön cephede inşaatta çalışanlar, hem yan cephede apartmanda yaşayanlar, hem de komşunun oğlu tarafından sürekli izlenerek taciz edildiğini yazdı.

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‘İyiliğin için perdeleri kapalı tut’

T.E., şöyle devam etti: “Bugün de yönetici evde şortla dolaştığıma ve evimin gözetlendiğine dair ‘şikayet’ geldiğini söyledi, evet kendi evimde şort giydiğim için evi izleyenler beni yöneticiye şikayet etmiş tam olarak, yönetici perdelerimi kapalı tutmam konusunda ‘benim iyiliğim için’ beni uyardı. Sokakta rahat yok, mekanda rahat yok, kendi evimizde bile bize karışma cüretini nasıl gösteriyor bu adamlar? Nerede nasıl yaşayacağız biz! Gidip polis çağırıp tutanak mı tutturayım, mahallede olay mı çıkartayım, delirmek işten bile değil. Bıktım.”