Ankara’da bir ağır ceza hakimi ve Yargıtay tetkik hakimi ‘FETÖ’den gözaltına alındı

Ankara’da bir ağır ceza hakimi ve Yargıtay tetkik hakimi ‘FETÖ’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

DHA’nın başsavcılık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli astsubay S.Y. itirafçı oldu.

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İddianameye giren ifadesine göre asker, liseyi bitirdikten sonra kendisiyle ‘İbrahim’ kod adlı ‘FETÖ’ imamının ilgilendiğini, bu kişinin kendisini askeri okula yönlendirdiğini anlattı. Astsubay, bahsettiği kişinin fotoğraflarını da teşhis etti.

Başsavcılığın yaptığı araştırmada bu kişinin Ankara adliyesinde görev yapan ağır ceza mahkemesi üyesi M.A.Ç. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. HSK tarafından hakkında soruşturma başlatılan hakim M.A.Ç. gözaltına alındı.

FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başka bir soruşturma kapsamında da örgütle irtibatı tespit edilen bir Yargıtay tetkik hakimi gözaltını alındı. Her iki hakimin de emniyette sorgularının sürdüğü belirtildi.

