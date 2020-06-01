Ankara’da bıçaklanarak öldürülen gencin ailesi: Kürtçe müzik dinlediği için saldırdılar

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir genç, uğradığı saldırıda bıçaklanarak öldürüldü. Ailesi, gencin Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğünü öne sürerken, Ankara Valiliği ise iddiaları yalanladı.

Fotoğraf: Twitter

Mezopotamya Ajansı’nın ailenin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, 20 yaşındaki Barış Çakan, parkta Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle üç kişilik bir grubun saldırısına uğrayarak öldürüldü.

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Gencin kuzeni Doğan Çakan, daha önce de Kürtçe müzik dinledikleri için saldırıya uğradıklarını belirtti.

Valilik yalanladı

Ankara Valiliği’nin açıklamasında ise olayın Kürtçe müzik nedeniyle yaşandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B. A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir.”

‘Ezilenlerin yanındayız’

Sosyal medyada ‘#BarışÇakan’ etiketiyle tepki toplayan olay hakkında HDP genel merkezinin Twitter paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Kürtçe şarkı dinlediği için ırkçı bir cinayetle katledildi. Barış’ı katleden zihniyet; Kürtçe eğitim veren okulları kapatan, Kürtçe tabelaları indiren anlayıştan besleniyor. Bu anlayışa karşı şarkılarımızı söylemeye, ezilenlerle yan yana olmaya devam edeceğiz.”

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