Ankara’da belediyenin yardım kampanyasına 150 bine yakın başvuru

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, corona virüsüne karşı dayanışma amacıyla başlatılan yardım kampanyasına 150 bine yakın başvuru geldiğini açıkladı.
İstanbul ve Ankara’da CHP’li büyükşehir belediyeleri yardım kampanyası başlatmış ancak İçişleri Bakanlığı, valiliklerden izin alınmadığını belirterek banka hesaplarını bloke etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), genelgeye yürütmeyi durdurma ve iptal davası açmıştı.
Twitter’dan kampanyalarına dair bilgi veren Yavaş, ihtiyaç sahibi 124 bin 508 kişinin kendilerine başvurduğunu dile getirdi.
Belediye başkanı, işini kaybedip gıda ve nakit yardımı isteyenlerin sayısının 22 bini, gönüllülerin sayısının da 3 bini geçtiğini kaydetti.