Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da belediyenin yardım kampanyasına 150 bine yakın başvuru

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, corona virüsüne karşı dayanışma amacıyla başlatılan yardım kampanyasına 150 bine yakın başvuru geldiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul ve Ankara’da CHP’li büyükşehir belediyeleri yardım kampanyası başlatmış ancak İçişleri Bakanlığı, valiliklerden izin alınmadığını belirterek banka hesaplarını bloke etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), genelgeye yürütmeyi durdurma ve iptal davası açmıştı.

Reklam

Twitter’dan kampanyalarına dair bilgi veren Yavaş, ihtiyaç sahibi 124 bin 508 kişinin kendilerine başvurduğunu dile getirdi.

Belediye başkanı, işini kaybedip gıda ve nakit yardımı isteyenlerin sayısının 22 bini, gönüllülerin sayısının da 3 bini geçtiğini kaydetti.

Reklam

İBB, yardımların toplandığı hesaplara haciz kararı için iptal davası açtı

İçişleri bakanı, yardım toplayan belediyelere sert çıktı

Yavaş: Yardım hesaplarımız genelge sonrası bloke edildi

Soylu, ‘Belediyeler bağış toplayamaz’ dedi, İmamoğlu oralı olmadı

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanının başlattığı kampanyalarda bağışlar vergiden düşüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2014’teki yasa değişikliğine göre cumhurbaşkanının başlattığı kampanyalarda bağışların vergiden düşürülebildiğini hatırlattı. CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ sonucunda ‘corona’yla mücadelede ‘faturanın yine garibanlara çıkacağını’ söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...