Ankara’da belediyenin yardım kampanyasına 150 bine yakın başvuru

Birinci derece akraba olmayan kişilerle yolculuklara korsan taksi muamelesi yapılacağı belirtildi. Hükümet yetkilileri bunun corona virüsünün başta İstanbul olmak üzere üç büyük şehirden diğer illere yayılmasını önlemek amacıyla uygulanacağını söyledi.